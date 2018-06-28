Bitlis şehidinin katili terörist böyle yakalandı

Bitlis’te bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen uzman çavuşun katili kadın terörist yakalandı.

Bitlis’in kırsal kesiminde 25 Haziran’da saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca açılan taciz ateşi ile Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.

Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri 10 teröristi etkisiz hale getirirken, Uzman Çavuş Cevdet Canördek’i şehit eden PKK’lı teröristlerden bir kadın güvenlik güçleri tarafından sağ olarak yakalandı. s

(İHA)