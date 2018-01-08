Bisikletli çocuk hırsız kameraya takıldı

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Saray Mahallesi Edebalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesine bisikletiyle gelen çocuk, bir süre çevreyi kontrol etti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan hırsızlık şüphelisi, daha sonra balkonda asılı bulunan elbiseyi alarak bisikletinin arka sepetine yerleştirdi. Daha sonra balkonda bulunan bir çift ayakkabıyı da alan şüpheli çocuk, bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Balkondaki eşyalarının olamadığını fark ederek güvenlik kamerasını inceleyen ev sahibi H.K., hırsızlık olayını anlayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan, bisikletli hırsızlık şüphelisi çocuğun etrafı kontrol ettiği ve elbise ile ayakkabıyı çaldığı anlar apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.