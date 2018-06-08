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Bisikletiyle şov yapmak isterken canından oluyordu

Isparta’da bisikletiyle şov yapmak isteyen bir genç, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümün kıyısından dönen gencin yaşadığı o anlar şehir polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:17

Isparta’da bisikletiyle şov yapmak isteyen bir genç, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümün kıyısından dönen gencin yaşadığı o anlar şehir polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay geçtiğimiz gün Isparta İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde caddede seyreden bisikletli üç gençten biri yol ortasında durup başına beresini taktı. Diğer bisikletli gençler ise onun yanından geçerek yollarına devam etti.

Bu sırada bere takan genç, bisikletin ön tekerini kaldırarak tek teker sürüş yapmak istedi ancak bir anda dengesini kaybetti. O sırada arkadan hızla gelen otomobil bisiklete yandan çarptı. Bisikletli, çarpmanın etkisiyle önce düştü ardından kalkarak yolun sağ tarafına doğru koştu. Otomobil sürücüsü ise panikle refüje çıkıp takla atmaktan son anda kurtuldu.

O anlar ise Isparta Emniyet Müdürlüğünün şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Feti Kılıç/İHA)
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