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Biri TOW füzesi ile tuzaklanmış 9 sığınak imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı TOW füzesi dahil çok sayıda patlayıcının içinde olduğu 9 sığınak imha edildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:34
Biri TOW füzesi ile tuzaklanmış 9 sığınak imha edildi

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı TOW füzesi dahil çok sayıda patlayıcının içinde olduğu 9 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliği, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Mazgirt ilçemiz kırsalında 9 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet tuzaklanmış TOW mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 75 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 5 kilogram plastik patlayıcı, 6 adet elektronik düzenek, 2 adet dinamit lokumu, 9 adet basma düzenekli EYP, 10 adet pil bloğu, 5 adet terörist kıyafeti, 3 adet akü, 1 adet sivil elbise, 5 adet şemsiye, 5 adet kar elbisesi, 55 adet battaniye, 5 adet uyku tulumu, 100 kilogram amonyum nitrat tozu ile karıştırılmış alüminyum tozu, 100 metre kablo, 80 adet pil, 11 adet mont, 50 metre halat, 30 adet ampul, 2 adet sırt çantası, 150 litre benzin, 1 adet tüp, 4 adet boş mutfak tüpü, 1 adet soba, 13 adet soba borusu, 10 adet çakmak gazı, 2 adet el telsizi, 50 metre ip, 5 çift ayakkabı, 1 adet örgüt mensubu gömleği, 68 adet enerji içeceği, 2 takım dişçi malzemesi, 2 adet diş çekme aleti, 13 kilogram tütün, 60 kilogram ceviz, 50 kilogram sumak, 35 kilogram pul biber, 30 kilogram salça, 105 kilogram şeker, 33 kilogram çay, 10 kilogram un, 3 kilogram kahve, 10 kilogram pirinç, 17 kilogram tuz, 3 kilogram kekik, 30 kilogram bulaşık deterjanı, örgütsel doküman, çok miktarda tıbbi, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 9 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

(Fatma Çıray/İHA)
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