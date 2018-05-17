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Bir anda ortaya çıktı: 1 dakika sürdü

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ’da oluşan hortum, akrobasi pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 23:16

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ’da oluşan hortum, akrobasi pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünyaca ünlü Babadağ hava Sporları Rekreasyon Merkezi’nin bin 800 metre pistinde oluşan hortum yaklaşık 1 dakika sürdü. Babadağ’a uçuş için çıkan, Çinli akrobasi pilotu Manson Zeng (32) tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Güneşe doğru yükselen ve gözden kaybolan hortum korku ve heyecan içinde izledi. Sosyal medya paylaşılan görüntü kısa sürede çok sayıda izlendi. Görüntüyü kaydeden Çinli pilot Zeng, rüzgar ve termal havanın birbirine çarpması sonucu hortumun oluştuğunu. Hortumun yukarıya doğru yükseldiğini söyleyen Zeng, “Aslında bu olay oldukça tehlikeli. Videoda da görüldüğü gibi olay anında pilotlar paraşütlerinin üzerine kapanıyor. Bu hortum paraşütü alıp yukarıya fırlatabiliyor. İlk kez bu olaya şahit oldum ve oldukça heyecanlıydım” dedi.

Ölüdeniz’de yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ferdi Toy ise meydana gelen hortuma paraşütçülerin “kum şeytanı” adını verdiğini, hortumun yaz aylarında Babadağ’ın bin 800 ve bin 900 metre pistlerinde görüldüğünü söyledi. Toy, “Yerde küçük bir hortum gibi başlıyor. Bunu gördüğünüzde paraşütlerinizi hemen tutmanız ve kapatmanız gerekiyor. Alıp malzemeleri götürebiliyor. Buradaki tecrübeli pilotlar da yeni gelenlere bu uyarıları yapıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçiyoruz.” diye konuştu.

(Murat Yalçın /İHA)
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