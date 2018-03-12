Bin 107 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 107 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 116 operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 107 kişi (PKK/KCK 262, aşırı sol 10, DEAŞ 95, FETÖ/PDY 740), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 783 kişi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 136 kişi olmak üzere toplam 5 bin 26 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 1’i ölü, 7’si sağ, 5’i teslim olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. 5 Mart Pazartesi günü, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1 terörist, Van’ın Çaldıran ilçesinde 1 terörist ve Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist sağ ele geçirildi. 6 Mart Salı günü, Osmaniye’nin merkezinde 1 terörist ölü ele geçirilirken, Hatay’da ise 1 terörist sağ ele geçirildi. 7 Mart Çarşamba günü, Şırnak’ta 3 terörist teslim olurken, 8 Mart Perşembe günü, yine Şırnak’ta 1 terörist ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Kilis ve Hatay’da 1’er terörist olmak üzere 2 terörist sağ ele geçirildi.

21 SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 6 ilde (Mardin-10, Tunceli-4, Hakkari-1, Bitlis-4, Batman-1 ve Diyarbakır-1) 21 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilirken, 14’ü ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, bin 172 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 46 el bombası, 2 bin 944 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, 9 el yapımı patlayıcı-mayın imha edildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON 827 BİN 832 TL OLAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 756 operasyonda, piyasa değeri 12 milyon 827 bin 832 TL olan, 979 kilo esrar, 96 kilo eroin, 1,3 kilo kokain, 1,5 kilo afyon sakızı, 2,83 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 6,1 kilo metamfetamin, 366 bin 426 adet uyuşturucu hap ve 535 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, piyasa değeri 4 milyon 765 bin 864 TL olan, 648 bin 407 adet kaçak sigara, 45 bin 403 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 738 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda, 416 şüpheli gözaltına alındı. 11 kilo esrar, 5 kilo eroin, 2,7 kilo sentetik kannabinoid, 4,1 kilo metamfetamin, 3 bin 406 adet uyuşturucu hap, 454 kök kenevir, 1,5 kilo afyon sakızı ve 43 tabanca-tüfek ele geçirildi.

136 ORGANİZATÖR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Siber suçlarla mücadelede ve düzensiz göçle mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Düzensiz göçle ilgili 389’u denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 371 düzensiz göçmen yakalandığı ve düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 136 organizatör yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

(İHA)