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Bilgisayar oyunu tutkunu genç intihar etti

Samsun’da 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi silahla kendini vurarak intihar etti.

13 Mart 2018 Salı 23:57
Bilgisayar oyunu tutkunu genç intihar etti

Samsun’da 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Büyükcami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki M.T.H. girdiği bunalım sonucu evlerinde çenesine dayadığı tabancayı ateş ederek intihar etti. Ailesi çocuklarından haber alamayınca iş yerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Eve gelen iş yeri çalışanı kapıyı açıp içeri girdiğinde M.T.H.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu ve aileye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.T.H.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin kendi halinde bir çocuk olduğu evde kaldığı süre içerisinde bilgisayarda sürekli oyun oynadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)
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