Biçerdövere düşen işçi canından oluyordu

Şanlıurfa’da biçerdöverin içerisine düşerek sıkışan Suriye uyruklu işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Mardin karayolun 17. kilometresinde bulunan bir arpa tarlasında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu işçi, arpa hasadı yapan biçerdöverin üzerinde dengesini kaybederek biçme makinesinin içerisine düştü. Çalışan makinede sıkışarak ağır yaralanan işçiyi, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çıkardı. Sıkışan bölümden çıkarılan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)