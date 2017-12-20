Bıçaklı saldırıya uğradı, canını kurtardı

Olay, Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı Turhan Cemal Beriker kavşağında meydana geldi. Ozan Özdemir istasyon meydanında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Özdemir can havliyle şahıslardan kaçarak 34 FZ 9712 plakalı aracına bindi. Daha sonra kanlar içinde bir süre aracını sürdükten sonra, kavşak üzerinde maddi hasarlı kazayla ilgilenen polislere rastladı.Şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polislerden son bir can havliyle bıçaklandığını ve zorla kaçtığını söyleyen Özdemir, daha sonra aracının içerisinde baygınlık geçirdi. Polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir’i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.