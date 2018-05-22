Beytüşşebap-Çukurca kırsalında operasyon sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesiyle Hakkari’nin Çukurca ilçesi arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor.

Şırnak 23’üncü Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Beytüşşebap ve Ayvalık Tabur Komutanlıklarınca, Beytüşşebap ile Çukurca arasında bulunan Marinos bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 3 gün önce başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. 4 koldan çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdürülen operasyona Atak ve Skorsky helikopterleri havadan destek veriyor. Kuş uçurtmayan bölgedeki operasyon kararlılıkla devam ediyor.

(Serdar Gükçe /İHA)