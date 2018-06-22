Beyoğlu’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda narkotimler, önceden belirledikleri bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi. Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren tim, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, bacağı alçıda olan 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda bir dairede uyuşturucu madde depolandığı ihbarını aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, hazırlıklarının tamamlamasının ardından Yenişehir Mahallesi Aksi Sokak’a geldi. Binaya giren tim, özel harekat polislerinin de desteğiyle daireye operasyon düzenledi. Operasyonda kapıyı koçbaşıyla kıran polis, bacağı alçıda olan şahsı yakaladı. Ekipler daha sonra evi didik didik aradı. Yapılan aramalarda yatağın altındaki çantayı çıkartan polis, içerisindeki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiyi ele geçirdi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüpheliyi ise gözaltına alarak Kasımpaşa Polis Merkezine götürdü.

(Doğan Can Cesur/İHA)