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Beyoğlu’nda çöp konteynırlarını devirip ateşe verdiler

Beyoğlu’nda yüzleri maskeli bir grup, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırlarını yola devirdikten sonra ateşe verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 22:42
Beyoğlu’nda çöp konteynırlarını devirip ateşe verdiler

Beyoğlu’nda yüzleri maskeli bir grup, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırlarını yola devirdikten sonra ateşe verdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı bir grup, sokak üzerinde bulunan çöp konteynırlarını yola devirerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan grup üyeleri, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen TOMA ile yanan çöp konteynerleri söndürülürken, kapanan yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

(Selim Bayraktar /İHA)
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