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Beyoğlu’nda 7 katlı otelde yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Otelde çıkan yangında 6 kişi mahsur kaldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:33
Beyoğlu’nda 7 katlı otelde yangın çıktı

Olay, 02.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Büyük Bayram Sokağında bulunan 7 katlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otelin üst katlarına bulunan odada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında oteldeki müşteriler mahsur kaldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken bir yandan da otelde mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları merdiven yardımıyla çıkardı. Bir yaralıyı itfaiye eri sırtında taşıdı. Oteldeki yangında 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın söndürüldükten sonra polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Güncelleme: 07.02.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluOtel YangınıHüseyinağa Mahallesi Büyük Bayram Sokağı
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