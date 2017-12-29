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Beylikdüzü'nde lüks sitede dehşet

Beylikdüzü’nde lüks bir siteye gelen kimliği belirsiz silahlı bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadının evine girip, kadını ve ev arkadaşını silahla vurarak kaçtı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:52
Beylikdüzü'nde lüks sitede dehşet

Olay sabah saatlerinde Beylikdüzü Mimar Sinan Caddesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, silahlı kimliği belirsiz bir şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evine girdi. Birinin evine girdiğini anlayan kadın korkudan tuvalete saklandı. Şahıs tuvalete saklanan kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Daha sonra evde bulunan kadının ev arkadaşını da yaralayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki kadını vurarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Son Güncelleme: 29.12.2017 16:05
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü CinayetBeylikdüzüMimar Sinan Caddesi
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