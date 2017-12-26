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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

İstanbul Beşiktaş’ta bir otomobil önündeki araca çarptı. Kontrolden çıkan araç duvara çarparak durabilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Aralık 2017 Salı 09:16
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Zeki Yüksel ailesiyle birlikte 34 AC 2896 plakalı otomobiline binerek Ortaköy istikametine doğru yola çıktı. Caddede seyir halinde olan Yüksel’in aracına o esnada arkasından seyreden Ebubekir Yüzüak yönetimindeki 34 AIZ 136 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel, duvara çarparak durabildi. Kazada Yüksel ve ailesi şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, Yüzüak hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan araca arkadan başka bir otomobil çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak duvar çarparken diğer araçta yola savruluyor.

“DOKTORUM” DEDİ AİLESİNİ AMBULANS YERİNE TAKSİYE BİNDİRDİ

Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından kaza nedeniyle şoka giren Yüksel’in eşi ve annesi uzun süre araçtan çıkamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen diğer bir sağlık ekibi, kadınları araçtan çıkartmak istedi. Uzun süre onlarla konuşan sağlık ekipleri, polis ekiplerinin de devreye girmesi sonucu ikna etti. Ancak bu kez “ben de doktorum” diyerek araya giren sürücü Yüksel, ailesinin yaralı olmadığını belirterek ambulansa bindirilmesini istemedi. Bunun üzerine polis ekipleri ise Yüksel’e, sağlık ekiplerinin işleri olduğunu ve bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Sağlık ekipleri olay yerinde olmasına rağmen olay yerine ambulans isteyen Yüksel, nihayetinde ailesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartarak taksiye bindirdikten sonra eve gönderdi. Öte yandan olay yeri belediye araçları tarafından temizlenirken, kaza yapan araçlarda çekiciyle kaldırıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:21
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOtomobil Duvara çarptıZeki YükselEbubekir Yüzüakçırağan Caddesi
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