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Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

İstanbul Esenyurt’ta benzin istasyonuna yakıt ikmali için gelen aracın sürücüsü aniden hızlanan aracının kontrolünü kaybederek yakıt pompası önündeki koruma demirine çarptı.

26 Mart 2018 Pazartesi 09:10

İstanbul Esenyurt’ta benzin istasyonuna yakıt ikmali için gelen aracın sürücüsü aniden hızlanan aracının kontrolünü kaybederek yakıt pompası önündeki koruma demirine çarptı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt E-5 yanyolda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 EK 602 plakalı aracın sürücüsü S.T. mazot almak için benzinliğe geldi. Yakıtı olmadığı için duran araç tam benzinlik girişinde aniden hızlandı. S.T.’nin hakimiyetini kaybettiği araç yakıt pompalarının önünde bulunan koruma demirine hızla çarparak savruldu. Aracın üzerinde yakıt pompalarının olduğu kutuya çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Farklı açılardan kameraların kaydettiği görüntülerde, aracın hızla gelmesi ve pompaların önünde bulunan koruma demirine çarpması görülüyor.

(İHA)
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