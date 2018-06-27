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Beklenen yağış geldi: Hava trafiği aksadı

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul’u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:20

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul’u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

HAVA TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

İstanbul’u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. İniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Akşam saatlerinde İstanbul’u etkisi altına alan yoğun yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı’na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı.

DOLU YAĞIŞINDAN TEPSİYLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağmur ve dolu yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar koşarak ıslanmadan kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın ise kısa süreli etkili olan dolu yağışından kendisini tepsiyle korumaya çalıştığı görüldü.

(Tuncer Cengiz/İHA)
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