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Bebek’te istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

İstanbul Bebek’te istinat duvarı bir gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondunun bir kısmı tamamen toprağa gömüldü.

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:40
Bebek’te istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü

İstanbul Bebek’te istinat duvarı bir gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondunun bir kısmı tamamen toprağa gömüldü.

Bebek’te sabah saat 09.30 sıralarında istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden kayarak gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondunun bir kısmı tamamen toprağa gömülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye kipleri çalışma başlattı.

Gecekonduda yaşayan ailenin yakını olan Murat Kırmızı, “Kaymasının sebebi duvarın üzerine 4 metre kalın duvar çıkması. Bir buçuk metre genişliğinde 4 metre yüksekliğinde” dedi.

(Murat Horoz/İHA)
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