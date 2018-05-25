Bebek arabası hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Adana’da sokaklarda kalan iki kişi bir apartmana girip ayakkabı ve iki bebek arabası çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 Mayıs günü Faik Kaya isimli şahıs iki ayakkabısının, aynı apartmanda oturan Soner Sevim ise iki bebek arabasının çalındığını fark edince polise başvurdu. Yapılan başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahse konu apartmana gelerek güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemede hırsızların iki bebek arabası çalması ve biri spor ayakkabısı ve kundura çalmalarının görüntülerini buldu. Zanlılardan birinin spor ayakkabısını ayağına giyerek gittiği görüldü.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Hüseyin Kaplan (19) ve Rıza Bozdağ (21) olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine zanlıları Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesinde yakaladı. Emniyete götürülerek sorgulanan zanlılardan Hüseyin Kaplan, ifadesinde 1 yıldır işsiz olduğunu, annesini 4 yıl önce kaybettiğini, babasının ise huzurevinde kaldığını ve kendisinin ise sokaklarda kaldığını belirterek, "Görüntülerdeki kişi benim. Rıza Bozdağ ile 10 gün önce sokaklarda tanıştım. Hırsızlık günü bir apartmana Rıza girdi, oradan malzemeler getirdi. Ben de kapıda bekledim. Daha sonra bu malzemeleri satıp bana 10 lira verdi. Ben de bu para ile karnımı doyurdum. Çok pişmanım şahısların zararlarını karşılamak isterim" dediği öğrenildi.

Rıza Bozdağ’ın ise ifadesinde sokaklarda kaldığını, Hüseyin Kaplan ile de sokaklarda tanıştığını, işsiz olduğunu söyleyerek, "Polislerin bana göstermiş oldukları kamera görüntüsünü izledim, kamera görüntüsündeki şahıslardan birisi benim, kamera görüntüsündeki diğer şahıs da Hüseyin Kaplan. Olay günü Hüseyin le birlikte gezerken ismini bilmediğim bir apartmanın giriş kapısını itekleyince açıldı ve Hüseyin ile birlikte apartmanın içerisine girdik. Apartmanın bütün katlarını Hüseyin ile birlikte gezdik. Ben siyah renkli bir bebek arabasını aldım , Hüseyin de kırmızı renkli bir bebek arabasını ve bir çift spor ayakkabısı aldı. Birinci kata inince Hüseyin dış kapıya çıktı ve dışarıyı kontrol etti. Ben de arabaları ve spor ayakkabısını tek tek Hüseyin’e götürerek bıraktım ve olay yerinden birlikte ayrılarak bebek arabasını ve ayakkabıyı götürdük. Bebek arabalarını ve ayakkabıları 50 liraya satıp yarı yarıya parayı paylaştık. Parayı ihtiyaçlarım için harcadım. Olayı param olmadığı ve aç olduğum için mecbur kalarak yaptım. Pişmanım. Param olduğu zaman müştekinin zararını karşılamak istiyorum" dediği belirlendi.

Zanlılar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

(İHA)