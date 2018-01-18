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Bebeğiyle dumanların arasından çıktı

Şişli’de 6 katlı bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:05
Bebeğiyle dumanların arasından çıktı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Şişli Kuştepe İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın depo olarak kullanılan ve içerisinde eski koltukların olduğu öğrenilen zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ardından ekip duman tahliyesi çalışmalarına başladı.

Tahliye çalışmaları sürdüğü esnada vatandaşlar yangına binanın yanındaki bir markette yakalandı. Rüzgar nedeniyle dumanların yayıldığı marketten çıkan vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Dumandan etkilenmesin diye kucağındaki bebeğini koşarak uzaklaştıran baba gözden kayboldu. Bazı vatandaşlar ise dumandan etkilenmemek için ağzını kapattı. Mahallede yaşayan bir vatandaş, “Depoda yangın çıkmış. Neyden çıktığını bilmiyorum” dedi. Çevrede önlem alan polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 18.01.2018 12:12
Anahtar Kelimeler:
şişli YangınKuştepe Inönü Caddesi Yangın
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