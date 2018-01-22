Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116289
ALTIN
162.802
DOLAR
3.8022
STERLİN
5.2840
EURO
4.6536
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Baygın köpeği sürükleyen o şahıs yakalandı

Giresun’da baygın haldeki köpeği araçların ezmesi için sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na atan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
Baygın köpeği sürükleyen o şahıs yakalandı

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın baygın haldeki köpeği sürükleyerek araçların ezmesi için Karadeniz Sahil Yolu’na attığı görüntülerin basına yer almasının ardından görüntüleri delil sayarak şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın kimliğinin tespiti için Giresun Limanı güzergahındaki güvenlik kameraları ile bölgeyi gören MOBESE kameralarının görüntüleri incelemeye alınırken, şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 62 yaşındaki B.U. isimli kişi olduğu ilk ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu söylediği ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın GBT sorgusunda geçmişe dönük sabıka kaydı da çıktı.

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
GiresunKöpekKaradeniz Sahil Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
49 firmaya istihdam yolsuzluğu operasyonu
49 firmaya istihdam yolsuzluğu operasyonu
3 çocuk annesi kadını altınları için öldürmüşler
3 çocuk annesi kadını altınları için öldürmüşler
Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı
Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı
Hatay’a Afrin bölgesinden atılan bir roket düştü
Hatay’a Afrin bölgesinden atılan bir roket düştü
Kocasının 38 yerinden bıçakladığı Neslihan Kaya öldü
Kocasının 38 yerinden bıçakladığı Neslihan Kaya öldü
Otobüsün buzdolabından 64 kilo külçe altın çıktı
Otobüsün buzdolabından 64 kilo külçe altın çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim