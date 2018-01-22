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Baygın haldeki köpeği sürükleyerek otoyola attı

Giresun’da bir şahıs, baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz sahil yoluna attığı görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:34
Baygın haldeki köpeği sürükleyerek otoyola attı

Giresun’da bir üst geçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü. Canlı yayın esnasında dikkatini çeken olaya karşılık cep telefonu kamerasını o yöne çeviren iki arkadaş, şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şok oldu. Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran kişiler, köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Öte yandan köpeği yola atan şahsın aklı dengesinin bozuk olduğu tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 22.01.2018 09:32
Anahtar Kelimeler:
GiresunOtoyolBayılmış Köpeği Atan Adam
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