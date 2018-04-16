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Batman’da kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Batman-Beşiri Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 00:00
Batman’da kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Batman-Beşiri Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Beşiri yolu üzeri OSB mevkiinde meydana geldi. Batman’dan Beşiri istikametine giden 72 BC 663 plakalı hafif ticari araç ile Beşiri istikametinden Batman’a gelen 72 BB 649 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Batman’daki çeşitli hastanelere sevk etti.

Kaza sonrası 72 BB 649 plakalı otomobilin sürücüsü Agit Tarhan (26) ile ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk ve Turan Görnü isimli şahıs yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Osman Arslan/İHA)
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