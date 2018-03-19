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Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 08:48
Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk’tan Ankara istikametine gitmekte olan Hasan Uslu (53) idaresindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara Yolu Güldarpı Mevkiinde aynı yönde seyir halindeki Sinan Ç. (31) yönetimindeki 06 DJ 9343 plakalı kamyonete çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarparak ters yattı. Kazada sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife (53), kızı Büşra (20) hayatını olay yerinde kaybederken, oğlu Mevlüt Can Uslu (14) ve Ahmet Can (22) ise yaralandı.

Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Otomobildekiler itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, cenazeler ise olay Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Sinan Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Neslihan Demirer/İHA)
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