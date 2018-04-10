Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
110858
ALTIN
174.931
DOLAR
4.0705
STERLİN
5.7697
EURO
5.0156
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10 Nisan 2018 Salı 08:54
Başkent’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, Ankara Mamak ilçesi Natoyolu Caddesini İmrahor Mahallesine bağlantı yolunda Veysel K’nin kullandığı 06 FZ 2799 plakalı otomobile seyir halinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Veysel K. ile yanında bulunan Eser B’ yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri başından vurulan Veysel K’yi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eser B’yi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Başından isabet alan Veysel K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiğini de tespit etti.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Musa Erdoğan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın
Niğde’de çerçeve fabrikasında yangın
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Uludağ’da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Sahte ekspertiz raporuyla 5 milyon liralık vurgun
Sahte ekspertiz raporuyla 5 milyon liralık vurgun
Teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon
Teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon
27 şüpheli tutuklandı
27 şüpheli tutuklandı
Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı
Polis vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim