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Başkent’te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

15 Mayıs 2018 Salı 18:23
Başkent’te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Caddesi üzerinde Mehmet S. idaresindeki 06 KA 9316 plakalı otomobil ile ismi belirlenmeyen kadın sürücünün kullandığı 06 VB 742 plakalı otomobil Bursa Caddesi ile Fındıklı Sokak’ın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, yayaların bulunduğu kaldırımın üzerine çıktı. Kaldırımda bulunan 7 kişiye çarpan sürücü, duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sağa sola savrulan vatandaşları gören esnaf durumu ilgili yerlere iletti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi intikal etti. Ambulans ekipleri, yerde kıvranan vatandaşlara yaptıkları ilk müdahale sonucu 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, aralarında otomobili ile kaldırıma çıkan kadın sürücünün de bulunduğu ve ismi belirlenemeyen toplam 2’si ağır olmak üzere 6 yaralıyı ise hemen çevredeki en yakın hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında ismi belirlenemeyen küçük bir çocuğunun daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Vefat eden kadın ve küçük çocuğun yakınları olay yerine akın etti. Vefat haberini alan akrabalar sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı Bursa Caddesi’ne çıkan tüm yolları trafiğe kapatıp geniş çaplı bir inceleme başlattı.

(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun /İHA)
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