Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102340
ALTIN
197.828
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2985
EURO
5.5112
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Barutsan Fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:06
Barutsan Fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan, Makine Kimya Endüstri Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında işçilerin çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 5 isçi yaralandı. Olay yerine yakın diğer işçiler durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

Kısa sürede Olay yerine intikal eden ekipler, bir işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yerde kıvranan 4 işçiyi de tedavileri yapılmak üzere Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Öte yandan olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve doğalgaz ekipleri de intikal etti. Ekipler patlamanın sebebi ile ilgili hummalı bir çalışma başlatırken, yaralıların ve vefat eden işçilerin aileleri araçlarıyla olay yerine akın etti. Öte yandan okul kıyafetleri ile olay yerine gelen çocuklar da göz yaşları içinde fabrikaya giriş yaptı.

ANKARA VALİSİ TOPACA: "1 İŞÇİMİZ VEFAT ETMİŞ, 4 İŞÇİMİZDE YARALANDI"

Ankara Valisi Ercan Topaca patlama ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. 1 işçinin vefat ettiğini ve 4 işçinin de yaralandığını açıklayan Topaca, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştır.Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek arabası hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Bebek arabası hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölü
Önce bisikletlilere sonra ağaca çarptı: 2 ölü
Gözaltına alındılar !
Gözaltına alındılar !
18 yaşındaki feci ölümü
18 yaşındaki feci ölümü
Sarıyer’de bir kişi denize düştü
Sarıyer’de bir kişi denize düştü
Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim