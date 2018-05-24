Barutsan Fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan, Makine Kimya Endüstri Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında işçilerin çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 5 isçi yaralandı. Olay yerine yakın diğer işçiler durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

Kısa sürede Olay yerine intikal eden ekipler, bir işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yerde kıvranan 4 işçiyi de tedavileri yapılmak üzere Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Öte yandan olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve doğalgaz ekipleri de intikal etti. Ekipler patlamanın sebebi ile ilgili hummalı bir çalışma başlatırken, yaralıların ve vefat eden işçilerin aileleri araçlarıyla olay yerine akın etti. Öte yandan okul kıyafetleri ile olay yerine gelen çocuklar da göz yaşları içinde fabrikaya giriş yaptı.

ANKARA VALİSİ TOPACA: "1 İŞÇİMİZ VEFAT ETMİŞ, 4 İŞÇİMİZDE YARALANDI"

Ankara Valisi Ercan Topaca patlama ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. 1 işçinin vefat ettiğini ve 4 işçinin de yaralandığını açıklayan Topaca, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştır.Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun/İHA)