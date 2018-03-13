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Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Sakarya’da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak takla atan pikapta bulunan 1’i ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

13 Mart 2018 Salı 19:24
Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Sakarya’da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak takla atan pikapta bulunan 1’i ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan 54 HZ 733 plakalı pikap tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, takla atarak yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen biri kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Pikabın hurdaya döndüğü kaza da araç sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldırım /İHA)
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