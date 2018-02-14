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Barışmayan eşini bu hale getirdi

Adana’da bir kişi, iddiaya göre kuma getirdiği için evi terk etikten sonra kendisiyle barışmayan eşini sokak ortasında 30 dakika boyunca döverek tanınmaz hale getirdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:04
Barışmayan eşini bu hale getirdi

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat günü Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gamze Ç. (27) 10 yıl önce Murat Ç. (27) ile evlendi. Bu arada çiftin 2 çocuğu oldu. Ancak buna rağmen genç kadın kendisini aldatan eşine karşı çıktığı için sürekli dayak yemeye başladığını iddia etti. Genç kadın, 11 ay önce eve gelen kumayı kabullenmeyerek baba evine gittiğini söyledi. Gamze Ç. boşanmaya karar verdiğini ancak buna karşı çıkan kocasının sürekli kayınbabasının evini basıp tehdit etmeye başladığını ileri sürdü. Genç kadın 6 kez polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu kaydetti.

Bu arada Murat Ç. kuma getirdiği kadına da şiddet uygulayınca kuma da evi terk etti. Bunun üzerine Murat Ç. kayınbabasının evine gelip eşiyle barışıp eve götürmek istedi. Gamze Ç. kabul etmeyince "seni öldüreceğim, yüzünü bozacağım seni kimseye yar etmeyeceğim" diyerek tehdit etti.

BURNUNUN KIRILDI, KAFASINA AĞIR DARBE ALDI

Karslılar Mahallesi’nde bir eve temizliğe giden kadın 12 Şubat günü temizlikten çıktığı sırada Murat Ç. kuzeni Bülent K. ile birlikte gelerek genç kadına saldırdı. Murat Ç., genç kadını kuzeninin yardımıyla yere yatırıp darp etmeye başladı, daha sonrada iddiaya göre bıçak çıkartıp genç kadının boğazına dayadı. 30 dakika boyunca dövülen genç kadın, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı ancak kimse durmadı. Bir lokantadan olayı gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Kadını öldüresiye döven koca, polis tarafından emniyete götürüldü.

Hastaneye kaldırılan genç kadının ise burnunun kırıldığı, kafasına ağır darbe aldığı tespit edilirken iki gözü de morarıp kapandı.

"O ANDA KENDİMDEN GEÇMİŞİM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Gamze Ç, kocasının kendini sokak ortasında dövdüğünü belirterek, "Eşim, bizi bırakıp o kadınla birlikte yaşamaya başladı. Ben de dayanamayıp 11 ay önce babamın evine gittim. Ben evlere temizliğe giderek çocuklarıma bakıyordum. Murat, birlikte olduğu o kadını döverek kaçmasına neden oldu. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Ben istemeyince ’seni çok kötü yapacağım’ dedi. İş yerimi kuzeni Bülent K. biliyordu. O, göstermiş. Çalıştığım villadan çıkıp evime giderken elimdeki telefonu çekip aldı. Sonra ayağıma çelme takıp beni düşürdü. Boğazıma bıçağı dayadı. Tekme ve yumrukla beni dövdü. O anda kendimden geçmişim, sonrasını hatırlamıyorum. Bu canavarlık beni sokak ortasında dinlenip dinleyip dövdü. Tehdit alıyorum koruma istiyorum" dedi.

Aile içi şiddet olaylarına bakan cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alınan Murat Ç., daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen Murat Ç., "eşini öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Son Güncelleme: 14.02.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
AdanaKarslı Mahallesi
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