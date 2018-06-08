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Barışmak istediğini söyledi, öldürdü

Antalya’da tartıştığı dini nikahlı eşiyle bayram öncesi barışmak isteyen adam (51), kadının ‘başkasıyla evleneceğim’ sözüyle çılgına döndü. Adam, yanında bulunan bıçakla kadını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

08 Haziran 2018 Cuma 15:35
Barışmak istediğini söyledi, öldürdü

Antalya’da tartıştığı dini nikahlı eşiyle bayram öncesi barışmak isteyen adam (51), kadının ‘başkasıyla evleneceğim’ sözüyle çılgına döndü. Adam, yanında bulunan bıçakla kadını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı’ndaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır dini nikahlı eşi olan Sevgi A. ile son 2 yıldır sorun yaşamaya başlayan Reşit A. çalışmak için gittiği Burdur’dan eve geldiğinde eşinin eşyaları topladığını ve başka bir eve taşındığını öğrendi. Bunun üzerine eşini telefonla arayan Reşit A. buluşup konuşmak istediğini dile getirdi. Parkta bir araya gelen ikiliden Reşit A., bayram öncesi barışmak istediğini söyledi. Reşit A.’nın bu isteğine olumsuz cevap veren kadın, iddiaya göre ‘başkasıyla evleneceğim’ dedi.

Reşit A. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak eşini göğsünden ve karnından olmak üzere 4 kez bıçakladı. Kan içinde kalan kadın, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Sevgi A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

10 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Reşit A. Yunus ekipleri tarafından 10 dakika sonra bir sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Reşit A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Reşit A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Sevgi A.’nın cansız bedeni ise toprağa verilmek üzere Gaziantep’e gönderildi.

15 yıldır birlikte yaşayan çiftin 9 yaşında ikiz kızlarının olduğu belirtildi.

(Suat Metin/İHA)
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