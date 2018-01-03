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Bank Asya hissedarlarına operasyon: 68 gözaltı kararı

Asya Katılım Bankası A.Ş’nin A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:58
Bank Asya hissedarlarına operasyon: 68 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, aranan şüphelilerden 2’sinin yurt dışına firar ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:18
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