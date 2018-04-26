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Balyozlu hırsızlar kamerada

Kar maskeli 4 hırsız İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerinin camlarını balyozla kırarak içeriye girdi. 600 kilo ağırlığındaki kasayı çalmaya çalışan hırsızlar, başarılı olamadı. Hırsızlar alarm çalınca dükkandan kaçarken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:08

Kar maskeli 4 hırsız İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerinin camlarını balyozla kırarak içeriye girdi. 600 kilo ağırlığındaki kasayı çalmaya çalışan hırsızlar, başarılı olamadı. Hırsızlar alarm çalınca dükkandan kaçarken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yüzlerinde kar maskesi, ellerinde ise balyoz ve döner bıçağı ile İstanbul Zeytinburnu’nda bir tekstil atölyesine gelen 4 hırsızlık zanlısı, balyozla iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi. Ellerini koydukları gibi kasayı da bulan hırsızlar, 600 kiloluk kasayı yerinden kımıldatamadı. Bunun hayal kırıklığını yaşayan zanlılar, iş yerindeki alarmında çalması ile neye uğradıklarını şaşırdılar.

Umduklarının üzerinde ağırlıktaki kasayı kaldıramayan, alarmında çalması ile panikleyen hırsızlar, iş yerinden hiçbir şey çalamayarak kaçmak zorunda kaldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde zanlıların iş yerine otomobil ile geldikleri, yanlarında getirdikleri balyoz ile camları kırarak içeri girdikleri görülüyor. Zanlılardan camı kırdıktan sonra üçü içeri girerken biri ise dışarıda nöbet tutuyor. Dışarıda bekleyen zanlı, kasayı daha kolay çıkarma umuduyla camı kırmaya devam ettiği sırada ise alarm ötüyor. Alarmın ötmesi ile panikleyen hırsızlar, kaçmaya başlıyor. Zanlıların ellerinde döner bıçağı, bazılarının ise bellerinde silah olduğu görülüyor.

Aynı yerde binlerce esnaf olduğunu belirten iş yeri sahiplerinden Emrah Küçükler, “Balyozla gelip camları kırıyorlar. Hırsızlık olayına karşı demir yaptırdık ama o da çözüm olmadı. Camı kırıp içeri girdiler. Kasayı taşımaya çalıştılar. Ama kasa ağır olunca taşıyamadılar. Alarm da çalında kaçtılar. Buradaki birçok iş yerine girdiler. Silahlı ve döner bıçaklılar. Biz artık korkuyoruz. Güvenliğin arttırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

(Mehmet Altunışık/İHA)
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