Balıkesir Havran'da dehşet: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Beşevler Mahallesi’ndeki Hasan Çetinkaya’ya ait eve gelen 26 yaşındaki Ali S., 2 yıl önce evlenmek istediği 27 yaşındaki Gülşen Çetinkaya ve evde bulunan diğer 6 kişiye, 2 adet av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Olayda Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya (17) öldü; Gülşen Çetinkaya, Yasin Çetinkaya, Bayram E. ile Murat E. yaralandı. Silah seslerini duyan baba Hasan Çetinkaya ve mahalle sakinleri olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Havran ve Edremit ilçelerindeki devlet hastanelerine götürdü ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından cenazeler Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, olay sonrası kaçan Ali S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI

3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın hemen ardından cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. is,e “Son durumun bu” şeklinde konuşuyor.

Evinin önünde kız kardeşi ile çaresizce cam kırıklarına bakan baba Hasan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, “Ben olayı görmedim. Kahveden geldiğimde vurulmuşlardı. Merdivenlerde yatıyorlardı çocuklarım. Eşim, oğlum, 2 kız, bir de ufak oğlan” dedi.