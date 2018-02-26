Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.944
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2964
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Baktı ki kasa boş, sadaka kutusunu çaldı

İstanbul Sultanbeyli’de bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen hırsız, kasanın boş olduğunu görünce sadaka kutusunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:22

İstanbul Sultanbeyli’de bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen hırsız, kasanın boş olduğunu görünce sadaka kutusunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Sultanbeyli Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle bir hırsız geldi. İçeriye giren hırsız bir süre etrafı kolaçan edip çalacak bir şey aradı. Daha sonra dükkandan çıkan hırsız bir süre sonra tekrar gelip gözüne kestirdiği kasayı açmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda açtığı kasanın boş olduğunu gören hırsız, masanın üzerinde duran sadaka kutusunu alarak dükkandan çıktı.

Yaşanan bu hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahalleliyi canından bezdiren oto hırsızı kamerada
Mahalleliyi canından bezdiren oto hırsızı kamerada
İstanbul’da beton mikseri dehşeti
İstanbul’da beton mikseri dehşeti
Yayla evinde 2 kişinin cesedi bulundu
Yayla evinde 2 kişinin cesedi bulundu
Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu
Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu
Erzincan’da 20 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
Erzincan’da 20 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
Doktoru dövüp ormanlık alana atan 2 kişi tutuklandı
Doktoru dövüp ormanlık alana atan 2 kişi tutuklandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim