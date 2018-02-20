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Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Bahçelievler’de tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

20 Şubat 2018 Salı 22:10
Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Bahçelievler’de Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bilal B. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan 23 yaşındaki C.C. ile sokak ortasında tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından Bilal B., C.C.’ye 3 el silahla ateş etti. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Bilal B.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme: 21.02.2018 09:26
Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerFevzi Çakmak Mahallesi
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