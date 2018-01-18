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Bağcılar'da trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı

İstanbul Bağcılar’da gürültüyle patlayan elektrik trafosu paniğe yol açtı. Ardı ardına meydana gelen patlamaların adeta geceyi aydınlattığı panik anları, kameralara yansıdı.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:27
Bağcılar'da trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Güneşli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; ilçede bulunan bir trafo bilinmeyen bir nedenden aniden patladı. Patlamalarla birlikte yangın çıkan trafo çevrede paniğe yol açtı.

Meydana gelen patlamaların adeta geceyi aydınlattığı olayda, yaşanan patlama anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafoda sık sık patlamaların meydana geldiği görülüyor. Patlama sesleri ile oluşan kıvılcımların adeta geceyi aydınlattığı görülen görüntülerde çevrede yaşanan panik anları da görülüyor.

Son Güncelleme: 18.01.2018 10:04
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Trafo PatladıTrafo Patladı
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