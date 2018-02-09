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Bağcılar'da çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada

İstanbul Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıyı onarmaya çalışan bir kişi, yürekleri ağızlara getirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:48
Bağcılar'da çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada

 Ölüme davetiye çıkartan şahsın o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatısındaki korkulukları ayaklarının arasına alarak güvenlik önlemi almış gibi çatıyı tamir etmeye çalışan bir kişi yürekleri ağıza getirdi. Binanın çatısını tamir etmeye çalışan şahsın adeta ölüme davetiye çıkartması görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan bu tehlikeli anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Son Güncelleme: 09.02.2018 10:25
Anahtar Kelimeler:
BağcılarIş Güvenliği
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