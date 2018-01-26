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Babasının silahıyla oynayan kız kendini vurdu

İstanbul Beyoğlu’nda Berfin A. babasının silahıyla oynarken silahın aniden ateş alması sonucu kendini vurdu.

26 Ocak 2018 Cuma 11:02
Babasının silahıyla oynayan kız kendini vurdu

Beyoğlu Yenişehir Mahallesinde 20’li yaşlardaki Berfin A. isimli genç kız, evde babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu. Silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan genç kız, acı içerisinde yerde kaldı. Ailesi kızının vurulduğunu görünce, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı bulunduğu apartmandan indirdi. Genç kız tedavi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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