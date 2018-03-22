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Babasının cenazesine giden hamile kadın kazada can verdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerine hamile bir kadın hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

22 Mart 2018 Perşembe 11:34
Babasının cenazesine giden hamile kadın kazada can verdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerine hamile bir kadın hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Süleyman A. yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen Muhammet A. yönetimindeki 20 GP 803 plakalı otomobille Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde Sülümen mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Muhammet A, Ahmet A, Esra A, Beytullah A, Durdu A, Eğmen A, Ayşe A, ve S.A. olay yerine gelen ambulanslarla Acıpayam ve Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İkiz bebeklerine hamile olduğu öğrenilen Ayşe A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının vefat eden babasının cenazesine katılmak için ilçeye bağlı Hisar Mahallesi’ne gittiği belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Bayram Coşkun/İHA)
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