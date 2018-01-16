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Babasını boğazını keserek öldürdü

Tokat’ın Zile ilçesinde bir kişi, bir süredir arasının bozuk olduğu babasını boğazını keserek öldürdü.

16 Ocak 2018 Salı 13:53
Babasını boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 30 yaşındaki işsiz Fatih S., babası Hacı Ali S.’nin (61) alkol kullanıyor olmasından duyduğu rahatsızlık sonrasında annesi Ayşe S.’yi (58) de yanına alarak 6 ay boyunca ayrı yaşadı. Yakınların araya girmesiyle 3 çocuk sahibi çift dün akşam barıştırıldıktan sonra Ayşe S., Zile ilçe merkezinde bulunan Minare-i Kebir Mahallesi Mert Sokağı’ndaki evine geri döndü. Bu durumu öğrenen Fatih S. eve giderek anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken evdeki mutfak bıçağıyla Fatih S. tarafından karnından yaralanan Hacı Ali S., can havliyle kendisini dışarı atmaya çalıştı. Sokak kapısında babasını yakalayan Fatih S., talihsiz adamın burada boğazını keserek öldürdü. Daha sonra içeri tekrar dönen Fatih S., annesi Ayşe S.’yi de darp etti. Komşuların polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen emniyet güçlerince gözaltına alınan Fatih S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 16.01.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
Tokat Zile Cinayet
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