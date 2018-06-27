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Babasına bombalı paket göndermişti: 71 yıl hapis istemi

İstanbul Maltepe’de babasına ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kurdaş’ın 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:13
Babasına bombalı paket göndermişti: 71 yıl hapis istemi

İstanbul Maltepe’de babasına ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Kurdaş’ın 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maltepe’de babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alican Kurdaş cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

“ŞİDDETLİ BASINCIN NEDENİ KUTU”

Duruşmada söz alan sanık Alican Kurdaş, patlayıcıyı kendisinin yaptığını belirterek, “İsteseydim kilolarca yapabilirdim, biraz daha etkili şekilde bir patlama oluşturabilirdim. Ancak ben 110 gram ile yetindim. Fazla büyük yapmama hiçbir engel yoktu. 110 gram internette örnek olarak aldığım gramaj. İmalatçıları tarafından deneme videoları bulunan patlayıcı gramıdır, bu yüzden bu gramajı esas aldım. Patlamanın internetteki videolardaki haliyle kalacağını zannediyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklanmıştır. Zaten içinde parça tesiri olmadığı aşikar. Ateşleyici fünyeyi de kendim yaptım" ifadelerini kullandı.

MAAŞINI ARTTIRMAYAN BABASINI ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Alican Kurdaş’ın, maaşını arttırmayan babasını öldürmek kastıyla bomba düzeneği hazırladığını belirtti. Mütalaada, Kurdaş’ın tanınmamak için motosikletçi kaskı takarak hazırladığı bomba kutusunu babasının iş yerine götürdüğü ve kutuyu babasına verilmek üzere teslim ettiği anlatıldı. Özdemir Osman Kurdaş’ın kutuyu açtığında bombanın patlaması sonucu baba Özdemir Osman Kurdaş ile Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik’in basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

SAVCI, 71 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Savcı, sanık Alican Kurdaş’ın babasına karşı eyleminde dolayı, "bomba düzeneği oluşturmak suretiyle tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik’e yönelik eyleminden dolayı ise, ikişer kez "bomba düzeneği hazırlamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca mütalaada sanığın, "patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından da 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.

“TEK İSTEĞİM, BABAMA KENDİMİ AFFETTİRMEK”

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım” diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Kasım 2016’da Alican Kurdaş’ın babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket gönderdiği anlatılırken, paketi açan babasının ve yanında bulunan iki kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İddianamede, Alican Kurdaş’ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)
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