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Baba ve oğlunu dayak yeme korkusu ile öldürmüş

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir baba ve 12 yaşındaki oğlunun ölümü ile ilgili gözaltına alınan çoban S.S., "Daha önce beni dövdü, eşyalarımı gasp etti. Hayvanları getirirken karşılaştık. Beni döveceği korkusuyla ateş ettim" diye ifade verdi.

06 Nisan 2018 Cuma 11:31
Baba ve oğlunu dayak yeme korkusu ile öldürmüş

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir baba ve 12 yaşındaki oğlunun ölümü ile ilgili gözaltına alınan çoban S.S., "Daha önce beni dövdü, eşyalarımı gasp etti. Hayvanları getirirken karşılaştık. Beni döveceği korkusuyla ateş ettim" diye ifade verdi.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’nde dün akşam devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bulunan 38 VN 274 plakalı aracı incelerken içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 35 yaşındaki baba B.A. ve oğlu Y.C.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.A. ve 12 yaşındaki oğlunun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili çoban S.S. gözaltına alındı. Dün gece gözaltına alınan S.S.’nin, "B.A. daha önce beni darp ederek kişisel eşyalarımı gasp etmişti. bu olayı jandarmaya bildirirsem kulağını keserim diye beni tehdit etti. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Dün akşam 17.45 sıralarında hayvanları mahalleye getirdiğimde karşılaştık. Beni döveceği korkusu ile elimde bulunan av tüfeği ile ateş ettim" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

(Turan Bulut /İHA)
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