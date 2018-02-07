Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116420
ALTIN
161.145
DOLAR
3.7647
STERLİN
5.2630
EURO
4.6680
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

"Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu

Çalınan aracını teslim almak için babasıyla emniyete gelen gencin, aracını kontrol etmesi sırasında "Baba akü yok" demesi, ‘Vizontele’ filminde Şafak Sezer’in “Baba akü yok” sahnesini akıllara getirdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:24
"Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu

Erkek kuaförü Asım Taşçı (23) 50 bin lira krediyle aldığı 01 EPF 98 plakalı aracıyla yaklaşık 5 ay önce Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Kıyıboyu Caddesi’nde maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Otomobilinde 10 bin liralık masraf çıkan Asım Taşçı, aracı tamir etmesi için kaporta ustası Cengiz S. ile anlaşıp ustaya 700 lira kapora verdi. Çekici yardımıyla aracı kaporta ustasının dükkanının getiren Asım Taşçı, birkaç gün sonra otomobilinin dükkan önünden çalındığı haberini alınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Polis tarafından yapılan araştırmada otomobilin Osmaniye’de olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen baskında ele geçirilen araç Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek Asım Taşçı’ya haber verildi. Emekli olan babası Aydın Taşçı’yla otomobilini almaya gelen Asım Taşçı aracın tüm değerli eşyalarının çalındığını görünce şok geçirdi. Babası Aydın Taşçı’ya “Baba akü yok” diye tepki veren Asım Taşçı’nın sözleri, 2001 yılında Yılmaz Erdoğan tarafından çekilen ‘Vizontele’ filminde Şafak Sezer’in “Baba akü yok” repliğini akıllara getirdi.

Oto Hırsızlık dedektifleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan A.Y.’nin, "Kazalı bir araç vardı. Dükkan önünde iki kazalı araç olunca otomobilleri karıştırdım ve yanlış aracı" aldım diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Otomobilin sahibi Asım Taşçı, bir yandan çekici yardımıyla aracını tamir ettirmek için yeni bir kaporta ustası ararken diğer yandan da aracını çalıp otomobilini parçalayanlardan şikayetçi oldu. Asım Taşçı, "Borçla aldığım aracımı çalmışlar üzerine yetmemiş otomobilde bulunan bütün değerli aksamları almışlar. Otomobilin aküsünü bile çalmışlar. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Hem otomobili çalandan hem de kaportacıdan şikayetçiyim. 25 bin lira bankaya kredi borcum var 3 aydır ödeyemiyorum haciz gelecek" dedi.

Son Güncelleme: 07.02.2018 09:49
Anahtar Kelimeler:
çalıntı AraçBaba Akü YokVizonteleAsım Taşçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında ölen yaşlı kadının cansız bedeni hala enkaz altında
Yangında ölen yaşlı kadının cansız bedeni hala enkaz altında
Antalya'da aralarında polislerin de olduğu otopark çetesi çökertildi
Antalya'da aralarında polislerin de olduğu otopark çetesi çökertildi
Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın öldü
Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın öldü
Beyoğlu’nda 7 katlı otelde yangın çıktı
Beyoğlu’nda 7 katlı otelde yangın çıktı
İzmir’de yol verme kavgası çıktı
İzmir’de yol verme kavgası çıktı
İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı
İstanbul’da terör operasyonu: 31 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim