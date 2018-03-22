Aynı tabutta 3 cenaze 3 acı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karnındaki ikiz bebekleri ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ayşe Akın gözyaşları arasında defnedildi. Sezaryenle alınan fakat yaşama tutunamayan ikiz bebekleri de anneleriyle aynı tabut içerisinde toprağa verildi.

Ayşe Akın, eşi Beytullah Akın’ın kullandığı 20 GP 803 plakalı otomobil ile dün gece vefat eden ve bugün toprağa verilecek olan kayınpederleri Musa Akın’ın cenazesinin yapılacağı Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesine giderken trafik kazası geçirdi. Ayşe Akın’ın içinde bulunduğu otomobilin Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaşanan kazada Ayşe Akın ve 7 kişi daha yaralandı. İkiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annenin kalbi durması üzerine duruma hemen müdahale eden doktorlar bebekleri sezaryenle anne karnından aldı. Anne karnından alınan ve biri kız diğeri erkek olan bebekler de hayatını kaybetti. Akın ailesi aynı gün baba Musa Akın ve gelinleri Ayşe Akın ile birlikte henüz doğmamış olan iki çocuklarının büyük acısını yaşadı. Hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni kayınpeder Musa Akın için yapıldı. Musa Akın, Hisar Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

"1 GÜN İÇERİSİNDE BABASI, EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU KAYBETMENİN ACISINI YAŞADI"

Ayşe Akın’ın cenaze namazı ise ikindi namazını müteakip kılındı. Akın’ın kaza sonrası yaşayabilmeleri ümidiyle sezaryen ile karnından alınan biri kız diğeri erkek iki bebeği, aynı tabutun içerisinde annelerin koynunda son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, kazadan yaralı kurtulan ve Pamukkale Üniversitesinde tedavi altına alınan Ayşe Akın’ın eşi Beytullah Akın da cenazeye katıldı. Doktorların izni ile cenazeye katılan Beytullah Akın’ın ayakta durmakta zorluk çektiği gözlenirken, 2 yakınının desteğiyle ayakta durdu. 1 gün içerisinde babası, eşi ve 2 çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan Akın’ın burnunda tampon olduğu ve alnında da kazanın izlerinin olması dikkatlerden kaçmadı.

Tabutunun üzerine ay yıldızlı yazma örtülen talihsiz kadın ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hisarköy Mezarlığı’nda defnedildi.

(Bayram Coşkun - Gökten Ceylan /İHA)