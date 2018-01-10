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Aydos Ormanı’nda kaybolan kadın, polisi alarma geçirdi

Gitmek istediği adresi navigasyon ile bulmaya çalışan kadın sürücü ormanlık alanda kayboldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:15
Aydos Ormanı’nda kaybolan kadın, polisi alarma geçirdi

Sabah saatlerinde 155 polis hattına gelen bir ihbar, Kartal ve Sancaktepe polisini alarma geçirdi. Navigasyonla gitmek istediği bir adresi bulmaya çalışan kadın sürücü, bir anda gece karanlığında kendini Aydos Ormanı’nda buldu. Ormanlık alanda ilerledikçe, telefon ve internet erişimini kaybeden kadın, ormanın ortasında aracını park ederek beklemeye başladı. Telefonun çekeceği bir yer bulan kadın sürücü 155’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polisler, ormanlık alanda kaybolan kadın ile irtibat kurarak, kadına ‘Aracının kornasını sürekli çalmasını, kendilerinin de ekip otosunun sirenlerini çalacaklarını’ belirtti. Yaklaşık bir buçuk saatlik aramanın ardından, korna seslerini takip eden polis ekipleri kadın sürücüyü ormanlık alanın içerisinde buldu. Kadının aracının direksiyonuna geçen bir polis memuru, aracı kullanarak ormanlık alanın dışına çıkarttı. Ormanlık alanın dışına çıkarılan kadın sürücü aradığı adrese devam etti.

Son Güncelleme: 10.01.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
Aydos OrmanıKaybolan Kadın Sürücü
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