Aydın'da aynı aileden 3 kişi can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi’nde yaşayan 6 kişilik Seylan ailesi, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Yaka mevkiinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra Habip Seylan’ın (30) kullandığı minibüsle eve dönmek için yola çıktı. Akçaköy yakınlarına geldiklerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma sürüklendi.

Kazada aynı aileden Ayşe Seylan (79), Leyla Seylan (39) ve Nimet Seylan (15) hayatını kaybetti. AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan saatler süren çalışma sonucu çıkarılan sürücü Habip Seylan (30), Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan (17) yaralı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin düştükleri dere yatağından çıkarma çalışmaları devam ediyor.