Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119303
ALTIN
162.870
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3515
EURO
4.6869
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Aydın'da 17 yaşındaki genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

Aydın Söke'de 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
Aydın'da 17 yaşındaki genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Esra Y., çalıştığı iş yerinden çıkıp Sazlı Mahallesi Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan evlerine geldi. Bilinmeyen bir nedenle baba Ferzande Y. (54) ile kızı Esra Y. arasında tartışma başladı. Yaşanan arbedenin ardından babasının elinden kurtulan Esra Y., evdeki av tüfeğini alarak babasına doğrultup tetiğe bastı. Göğsünden vurulan Ferzande Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine jandarmaya haber verdi. Esra Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 30.01.2018 11:35
Anahtar Kelimeler:
AydınAv TüfeğiSökeSazlı Mahallesi Kışlalı Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay-Çayyolu metro hattında raylara düşen genç kız kurtarıldı
Kızılay-Çayyolu metro hattında raylara düşen genç kız kurtarıldı
Ormanlık alanda kurulan kumar çadırına baskın
Ormanlık alanda kurulan kumar çadırına baskın
Eskişehir’de kumar operasyonu: 64 gözaltı
Eskişehir’de kumar operasyonu: 64 gözaltı
İzmir’deki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’deki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Van’da terör operasyonunda 9 kişiye gözaltı
Van’da terör operasyonunda 9 kişiye gözaltı
Avcılar'da otomobil alev alev yandı
Avcılar'da otomobil alev alev yandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim