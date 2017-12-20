Ayakkabılıktaki yer kavgasında kan aktı: 1 ölü

Olay, dün gece saat 24.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Babalarıyla birlikte yaşayan 32 yaşındaki evli Müslüm Ö. ile bekar kardeşi Serdar Ö. (25) arasında tartışma çıktı. Ayakkabılıktaki ayakkabı koyma yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Müslüm Ö., silahla kardeşine ateş açtı. Başına, karnına ve bacağına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Serdar Ö., Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdar Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Müslüm Ö. ise kayıplara karıştı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.