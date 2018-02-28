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Avcılar’da korkutan ev yangını

İstanbul Avcılar’da 3 katlı bir binanın orta katında yangın çıktı. Yan binada dumandan etkilenerek mahsur kalan bir kadın ve kucağındaki torunu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:55

İstanbul Avcılar’da 3 katlı bir binanın orta katında yangın çıktı. Yan binada dumandan etkilenerek mahsur kalan bir kadın ve kucağındaki torunu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokak’ta 3 katlı binanın orta katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir kadın ve torunu dumandan etkilenerek yan binada mahsur kaldı. Kucağında torunuyla balkona çıkan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Emrah Kuş - Fethiye Mutaf/İHA)
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