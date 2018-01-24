Avcılar’da 2 katlı evde korkutan yangın

Saat 08.20 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinemeyen bir nedenle 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında uyanık olan 2 çocuk uyuyan annelerine seslendi. Yoğun duman çıkan evin içinde anneyi ve 2 çocuğu çevredeki esnaf kurtardı. İtfaiye, ambulans ve polis ekiplerine de haber verildi. Ekipler olay yerinde dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Mahalleli ise sokağa döküldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi devam ediyor.